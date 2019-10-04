شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكتفي بتدريبات قوية للاعبي النصر قبل الراحة لهذا السبب والان مع التفاصيل

قرر روي فيتوريا مدرب نادي النصر الاكتفاء بتدريب الفريق بشكل قوي خلال الفترة القادمة فقط قبل منحهم راحة. وأكدت تقارير صحفية سعودية أن فيتوريا قرر الاكتفاء بتدريب اللاعببن فقط والاعتماد على المناورة بسبب رفض العديد من الأندية مواجهة النصر وديا وخزض مباريات تجريبية ضد الفريق. فيتوريا يقرر منح اللاعبين فترة راحة Advertisements وكشفت التقارير الصحفية أن فيتوريا ينوي منح اللاعبين 3 أيام راحة قبل العودة لخوض المباريات من جديد. موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الرائد يوم 10 أكتوبر القادم ضمن منافسات السادسة من بطولة الدوري السعودي.

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