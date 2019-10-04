شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لجماهر الأخضر قبل مباراة السعودية وسنغافورة في التصفيات والان مع التفاصيل

قرر الاتحاد السعودي رسميا فتح ملعب مباراة المنتخب الوطني الأول، أمام نظيره السنغافوري يوم الخميس المقبل، مجانًا للجماهير.

حيث نشر الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي عبر موقع تويتر كالتالي: "تم طرح تذاكر مباراة الأخضر وسنغافورة التي ستقام الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم والدخول مجانًا"

ويلتقي منتخبنا الوطني مع سنغافورة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.