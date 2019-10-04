شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف حجم إصابة مارسيلو والان مع التفاصيل

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة رسميا عن حجم إصابة البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق.

حجم إصابة مارسيلو مع ريال مدريد

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن مارسيلو خضع للفحوصات الطبية التي تؤكد أنه يعاني من استطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

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ولن يتم تحديد فترة غياب مارسيلو بعد ولكنه سيخضع لفحص طبي أخر خلال الأيام القليلة القادمة لتحديدها.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطه يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.