شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفتح والرائد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الفتح ونظيره نادي الرائد منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ملخص مباراة الفتح والرائد بالدوري السعودي

وبدأت المباراة بسيطرة من نادي الرائد الذي بدأ اللقاء بمخاطرة ومحاولات هجومية منذ البداية حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق ماركو بيريز ولكن بمرور الوقت ظهرت خطورة من نادي الفتح الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق فريدي بل وسجل هدفه الثاني عن طريق على الزعقان.

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وظل لاعبو الرائد يحاولون تسجيل هدف التعادل أمام دفاع قوي من نادي الفتح لمنعهم من ذلك ولكن بعد العديد من المحاولات من الرائد سجل هدف التعادل في الدقيقة 91 عن طريق ركلة جزاء سجلها فوزير لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده لصل رصيد الرائد إلى 5 نقاط ليتواجد في المركز الثالث عشر بينما يصل رصيد الفتح إلى نقطة وحيده في المركز السادس عشر.