الان تتابع “الانضباط” تغرم النصر والأهلي 15 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:09 م, 4 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 فرضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم، غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال على ناديي النصر والأهلي، بسبب التأخر في نزول لاعبي الفريقين في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بينهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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