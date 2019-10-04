شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة لأساسيين الزمالك أمام المقاصة.. وطارق حامد يرفض الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لعبوا مباراة مصر المقاصة أمس الخميس، تدريبات خفيفة على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، بمقر النادي.

وقرر المدير الفني الصربي ميتشو، خوض هؤلاء اللاعبين جزءا من المران حتى لا يتعرضوا للإجهاد، واستكمل بقية لاعبي الزمالك، المران بشكل طبيعي.

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ورفض طارق حامد لاعب وسط الفريق، الحصول على راحة وخاض التدريبات مع زملائه، وذلك رغم غيابه عن مباراة إف سي مصر المقبلة بالدوري الممتاز، بسبب تعرضه للطرد بعد نهاية مباراة مصر المقاصة.

وفضل لاعب وسط الزمالك الخضوع للتدريبات بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية والاستعداد للمباريات المقبلة التي تلي مباراة إف سي مصر .

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.