شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرمينو» لاعب شهر سبتمبر في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بجائزة لاعب الشهر في ناديه ليفربول عن شهر سبتمبر الماضي، والتي تقدمها الشركة الراعية «ستاندارد تشارتريد».

تم اختيار صاحب القميص رقم 9 في ليفربول كأفضل لاعب في الفريق في استطلاع للرأي على الموقع الإلكتروني للنادي بعد أن ساعد فريقه في بداية ناجحة بنسبة 100% هذا الموسم.

وقدم فيرمينو أداءً رائعاً أمام نيوكاسل يونايتد، وصنع هدفين، ليساعد الريدز للعودة من التأخر في النتيجة ويحقق الفوز.

وكان البرازيلي قد سجل هدفًا برأسية حاسمة في لقاء الفوز على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج وشارك في لقاء شيفيلد يونايتد حيث انتهى الشهر بثلاث نقاط أخرى لصالح الريدز.

وقال فيرمينو، الذي تغلب على قلب الدفاع جويل ماتيب وحارس مرمى أدريان، منافسيه للحصول على الجائزة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كان شهرًا رائعًا آخر شهدناه. لعبنا بشكل جيد، لقد فزنا في المباريات».

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وأضاف: «كان لدينا القليل من التأخر لكننا تمكنا من التماسك والفوز في المباراة. أنا سعيد للغاية بتطوري هنا في النادي. هدفي هو أن أستمر في التطور والمساهمة مع الفريق بأهداف وتمريرات حاسمة. لذلك أنا أعمل بجد قدر الإمكان لمساعدة الفريق باستمرار».

وتابع: «لقد حققنا أهدافنا على الرغم من ما حدث في المباراة الأخيرة. لقد كانت زلة لكننا أنجزنا المهمة. الفريق ينتقل من قوة إلى قوة. مع الجودة التي لدينا، ما زلنا لم نحقق أي شيء. نحن نحافظ على تركيزنا. سنرى كيف تمضي الأمور».

أدى عروض فيرمينو الرفيعة على أرض الملعب حتى الآن هذا الموسم إلى غناء منتظم للهتاف الخاص به من قبل جمهور آنفيلد «سي سينور» في المدرجات.

وقال اللاعب تعليقًا على أغنية «سي سينور» التي يرددها له جمهور آنفيلد: «لا تُصدق، رائعة. كما قلت من قبل، فإن ذلك يحفزني أكثر على بذل المزيد من الجهد في الميدان لمساعدة زملائي في الفريق. إنها أغنية جميلة صنعوها من أجلي وأنا بالفعل أحبها».

الفائزون بجائزة ستاندرد تشارترد لموسم 2019-20 حتى الآن:

أغسطس: محمد صلاح

سبتمبر: روبيرتو فيرمينو