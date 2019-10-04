شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة ترفيهية في مران الأهلي وتدريبات قوية لحراس المرمى قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة ترفيهية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أدى اللاعبون فقرة لكرة اليد بالقدم في إطار تخفيف حدة التدريبات في ظل تلاحم المباريات.

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وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًا للحراس استعدادًا لمواجهة أسوان في الدوري.

وشهد المران تنفيذ فقرات فنية متنوعة شارك بها محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز جميع الحراس بالشكل المناسب.

وأنهى الأهلي استعداداته لخوض مباراة ضد نظيره أسوان التي من المقرر أن تقام في الثالثة غدا السبت، على استاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.