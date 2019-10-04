شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» ينتظم في مران الزمالك.. ومحمد حسن يخوض تدريبات منفردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة يوسف إبراهيم «أوباما» بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مواجهة الفريق أمام مصر المقاصة، لإصابته بشد خفيف.

وحقق الزمالك مساء أمس، فوزًا مهمًا على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وانتظم «أوباما» في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

كما أدى محمد حسن، لاعب وسط الفريق، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، حيث يخضع حسن لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إف سي مصر، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.