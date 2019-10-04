شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني الصربي ميودراج يسيتش، قائمة لاعبيه لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة، في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة الظهور المحلي الأول للاعب أحمد فتحي «كاستيلو»، والحارس محمود عبدالمنصف، في ظل خروج محمد فوزي وإبراهيم أبواليزيد بسبب إيقاف الأول وإصابة الأخير.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد مجدي عبدالفتاح، محمود عبدالمنصف.

خط الدفاع: محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد فتحي «كاستيلو»، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، محمود عبدالعاطي «دونجا»، أحمد مدبولي، همام طارق، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، بيكيتى سيلفا، محمد حمدي زكي، محمد الشامي، وجيه عبدالحكيم.