شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الأحد بالجولة الثالثة للدوري.. و«مجدي» يدير الزمالك وإف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز، التي ستقام بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. وجاءت الاختيارات على النحو التالي: Advertisements - الجونة ومصر المقاصة: الحكم محمد حسن، ويعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي، وجلال أحمد حكما رابعا. - حرس الحدود وطنطا: الحكم محمد سلامة «ميدو»، ويعاونه محمد عبدالقادر وتامر رشاد، وسيد شعبان حكما رابعا. - طلائع الجيش وبيراميدز: الحكم أمين عمر، ويعاونه شهاب راشد وخالد حسين، وعمرو الشناوي حكما رابعا. - الزمالك وإف سي مصر: الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد عبدالمجيد، وسعيد حمزة حكما رابعا.

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