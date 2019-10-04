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قناة أرجنتينية تكشف عن بديل فالفيردي في برشلونة

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الجمعة 4 أكتوبر 2019

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قناة أرجنتينية تكشف عن بديل فالفيردي في برشلونة

كتب

أنس عبد الغني

كشفت قناة "TNT" الأرجنتينية أن نادي يستهدف التعاقد مع مارسيلو جاياردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني لتولي مهمة تدريب الفريق

وأشارت القناة إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الحالي قد يرحل عن تدريب الفريق في حالة إستمرار أداء ونتائج الفريق السيئين في الفترة القادمة.

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وكشفت القناة عن مفاجأة أخرى بشأن تدريب مارسيلو جاياردو في حالة رحيل فالفيردي وهي أن المدرب قد لا يوافق على عرض الفريق الإسباني بسبب انشغاله في الفترة الحالية بمباراة نصف نهائي ليبرتادوريس ضد بوكاجونيورز، وينتهي عقد مارسيلو جاياردو مع نادي ريفر بليت بنهاية عام 2021 القادم.

ترتيب نادي برشلونة في

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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