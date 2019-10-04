قناة أرجنتينية تكشف عن بديل فالفيردي في برشلونة

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

كشفت قناة "TNT" الأرجنتينية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع مارسيلو جاياردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني لتولي مهمة تدريب الفريق



وأشارت القناة إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الحالي قد يرحل عن تدريب الفريق في حالة إستمرار أداء ونتائج الفريق السيئين في الفترة القادمة.

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وكشفت القناة عن مفاجأة أخرى بشأن تدريب مارسيلو جاياردو في حالة رحيل فالفيردي وهي أن المدرب قد لا يوافق على عرض الفريق الإسباني بسبب انشغاله في الفترة الحالية بمباراة نصف نهائي ليبرتادوريس ضد بوكاجونيورز، وينتهي عقد مارسيلو جاياردو مع نادي ريفر بليت بنهاية عام 2021 القادم.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.