شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات في الجولة الأولى من دوري السلة الممتاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

انطلقت اليوم (الجمعة) الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة بأربع مباريات؛ في المدينة المنورة، نجح الأنصار في التغلب على مضيفه الأهلي (92 - 84)، وحقق النصر في الرياض فوزاً عريضاً على ضيفه الوحدة بنتيجة (89 - 48). وفي الأحساء، استطاع الفتح تحقيق فوز سهل على أبها -الضيف الجديد- في الدوري الممتاز بنتيجة (100 - 79)، وفاز أُحد على مستضيفه الشروق (89 - 67).

ومن المُقرر أن يستضيف الاتحاد نظيره الهلال (الإثنين) القادم في جدة، في نهاية مباريات الجولة الأولى.