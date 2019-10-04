الاتفاق يتطلع لاستغلال غيابات الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
يصطدم الاتفاق صاحب النقاط الست بمتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الهلال برصيد 13 نقطة، ساعيا لتصحيح أوضاعه وإيقاف مسلسل الخسائر الثلاث والنزيف النقطي الذي لازم الفريق في الجولات الماضية، يحفزه لتحقيق هدفه النقص الذي يعاني منه الهلال في هذه الفترة نتيجة الغيابات المؤثرة.
في المقابل، يرغب الهلال المنتشي بقطعه أكثر من نصف المشوار نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على السد القطري في عقر داره 4-1 في ذهاب الدور قبل النهائي، في مواصلة توهجه على المستويين المحلي والخارجي والعودة من الدمام بكامل نقاط المباراة حتى يبقى في الصدارة رغم الغيابات نتيجة الإصابات.
قبل المواجهة
- غيابات مؤثرة في الهلال أبرزها المعيوف وسالم الدوسري وكنو والعابد وجيوفينكو.
- يغيب عن الاتفاق محمد الكويكبي وعلي هزازي بداعي الإصابة.
- الهزيمة اليوم ستكون الرابعة للاتفاق وستدخل مدربه العطوي في موقف حرج.
- يعاني الهلال من الإرهاق بسب مشاركته بأبطال آسيا وسيدعو مدربه عددا من البدلاء.
- آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في كأس الملك وانتهت بفوز الهلال 3-2.
- في دوري الموسم الماضي فاز الهلال على الاتفاق ذهابا وإيابا.
- 18 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، فاز الهلال 11 مرة والاتفاق مرتين، وتعادلا 5 مرات.
- خلال مواجهات الفريقين بالدوري، سجل الهلال في الاتفاق 36 هدفا، مقابل 18 هدفا للاتفاق.
الملعب : محمد بن فهد بالدمام
الجولة: 6
التوقيت: 06.00م
درجة الحرارة: 29
مدرب الاتفاق: الوطني خالد العطوي
مدرب الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو
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