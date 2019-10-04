الأندية العربية تترقب قرعة دور الـ16

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجري اليوم في الرياض بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements من جهتها، أعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي كافة الترتيبات الخاصة بحفل القرعة الذي سيقام بفندق فيرمونت، وسيسبق القرعة، إقامة اللجنة المنظمة للبطولة ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، فيما ستكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16. المتأهلون إلى دور الـ16: الوصل والجزيرة (الإمارات) والاتحاد والشباب (السعودية) والشرطة والقوة الجوية (العراق) والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر) وشباب الأردن (الأردن) والمحرق (البحرين) وأولمبيك أسفي والوداد والرجاء (المغرب) ومولودية الجزائر (الجزائر) والترجي (تونس)، ونواذيبو الموريتاني.



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