التعاون يبحث عن العلاج بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض يسعى التعاون إلى كبح جماح العائد لدوري الأضواء فريق أبها عندما يستضيفه عند الساعة الـ8.10 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما يأمل صاحب الأرض والجمهور في علاج وتضميد جراحه بعد أن خسر مباراته الماضية أمام الاتحاد 1-3 في لقاء مؤجل، لذلك يعمل للفوز بقيادة مديره الفني البرتغالي باولو سيرجيو الذي يسعى إلى تحسين الصورة الفنية للفريق وانتشاله من مركزه الحالي (الـ13 برصيد 4 نقاط وله لقاء مؤجل مع الرائد)، إذ إن عدم فوزه اليوم سيضعه في خانة لا يحبها عشاق السكري الذي كان الحصان الأسود في الموسم الماضي بتتويجه بطلا لكأس الملك. وسيواجه التعاون ضغوطا كبيرة في تجاوز أبها الطامح لإضافة النقطة العاشرة، حيث سيبذل الضيف جهدا مضاعفا بحثا عن التقدم نحو مراكز الوسط في سلم الترتيب العام، بعد أن نجح في التغلب على الاتفاق 1-0 في الجولة الماضية.



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