الأخضر يلفت العالم لحقوق فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أعاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي خوض المنتخب السعودي مباراته أمام فلسطين بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا يوم 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، إلى السعي لمنح المنتخب الفلسطيني كامل حقوقه واللعب في أرضه بين جماهيره، وكذلك تلبية لرغبة الاتحاد الفلسطيني في استضافة المباراة، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

ودعا تفاعل هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مع الطلب الفلسطيني، إلى وصف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب زيارة الأخضر بالحدث التاريخي، وقال «نحيي إخواننا السعوديين على قبول الدعوة واللعب مع منتخبنا الوطني يوم 15 من الشهر الحالي، المباراة التاريخية ستتم تحت رعاية الرئيس محمود عباس الذي سيتابع اللقاء عبر التلفاز من السعودية، إذ تعتبر المواجهة هي ثاني أهم حدث في تاريخ الكرة الفلسطينية بعد اعتماد الملعب البيتي عام 2011».

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وأضاف «من المقرر وصول بعثة سعودية تزيد على 120 شخصا ما بين مسؤولين ولاعبين وإعلاميين، وأدعو الشعب الفلسطيني للزحف إلى ملعب المباراة لمناصرة المنتخب الفلسطيني وتحية الأشقاء السعوديين الذين سيحظون باحترام وتقدير غير مسبوق من قبل الفلسطينيين، حيث سنجهز لهم استقبالا يليق بمكانة السعودية في قلوب الفلسطينيين».

وكان المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد أعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي سنغافورة وفلسطين على أن يدخل المنتخب معسكرا إعداديا بالقصيم الاثنين المقبل، حيث سيواجه منتخب سنغافورة في 10 أكتوبر بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في 15 أكتوبر.

وضمت القائمة كلا من: محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

كيف يتم دخول وتأمين البعثة

ستؤمن السلطات الأردنية دخول البعثة دون تدخل أطراف أخرى

سيكون العبور عن طريق معبر نهر الأردن عبر جسر الملك حسين الذي يبعد عن عمان 50 كلم، وعن رام الله 33 كلم، وهو معبر حدودي بين إسرائيل والأردن.

الدخول إلى فلسطين لن يتم عبر التأشيرة التي تعتبر وفق معايير «BDS» تطبيعا

ستدخل البعثة عن طريق تصريح يصدر من خلال الشؤون المدنية الفلسطينية.

الأردن سيتولى عملية التنسيق وتسهيل دخول وخروج البعثة التي ستضم أكثر من 120 فردا بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تصل البعثة إلى رام الله قبل المواجهة بيومين.

المسافة الفاصلة بين ملعب فيصل الحسيني الذي سيشهد النزال والمسجد الأقصى أقل من كيلو متر.

يقع ملعب المباراة على الجانب الفلسطيني من حاجز الفصل الإسرائيلي، موازيا لمستوطنة إسرائيلية بالقدس في الجزء الذي تريده فلسطين عاصمة لها.