عين العدالة على نقاط الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف فريق العدالة (7 نقاط) على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فريق الشباب (6 نقاط) في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل العدالة المواجهة بهدف حصد النقاط الثلاث ومسح الخسارة الأخيرة أمام الفيصلي يدفعه لذلك الجمهور. وسيعمد مدرب العدالة التونسي إسكندر القصري لتكثيف خط الوسط ومباغتة الشباب بالارتداد عن طريق الثنائي يوسف فوزاعي وكارلوس أندريا.

بينما يسعى مدرب الشباب الأرجنتيني خورخي ألميرون لتعويض خسارته أمام الاتحاد، معتمدا على سرعة أسبريلا وتألق المهاجم الدولي عبدالله الحمدان، فيما يشكل وجود الجزائري جمال بالعمري ومن خلفه التونسي فاروق بن مصطفى سدا منيعا لمرمى الفريق.