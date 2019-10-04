الفيحاء يمني النفس بفك عقدة الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يخطط الفيحاء بقيادة مديره الفني خورخي سيماو لفك عقدة الأهلي عندما يستضيفه اليوم بملعب المجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الأهلي تاريخيا في مواجهات الفريقين، حيث تقابلا 4 مرات، حضر التعادل في 3 منها، بينما حقق الأهلي الفوز في المواجهة الرابعة.

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ويعد الأهلي الفريق الوحيد من بين الخمسة الكبار (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب) الذي لم يفز عليه الفيحاء، فيما سبق أن حقق الفوز على الهلال والنصر والاتحاد والشباب.

ويملك الأهلي 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة، فيما يملك الفيحاء 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وخسارتين.

وتبدو حظوظ الأهلي الأكثر وفرة في تحقيق الفوز، كونه يتفوق على الفيحاء في خطي الدفاع والهجوم، حيث سجل هجومه 6 أهداف مقابل 3 للفيحاء، فيما تلقى مرمى الفيحاء 5 أهداف بزيادة هدفين عما تلقاه مرمى الأهلي الذي لم تهتز شباكه في آخر مباراتين له تحت قيادة المدرب الوطني صالح المحمدي.