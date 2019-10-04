طارق مجدى حكما للزمالك ونادى مصر بالدورى...

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جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام بعد غد الأحد ضمن الجولة الثالثة علي النحو التالي: الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح واحمد رشدي - وجلال احمد حكما رابعا حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا طلائع الجيش وبيراميدز: امين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا Advertisements الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي يعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا وأسدل الستار على منافسات الأسبوع الثانى من مباريات الدورى العام فى نسخته الجديدة رقم 61، بمباراة الزمالك والمقاصة والتى انتهت أمس بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، فى المباراة التى استضافها ملعب السلام. وتربع فريق بيراميدز على قمة ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلى والزمالك اللذان يمتلكان نفس الرصيد بعد الفوز فى أول مباراتين.

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