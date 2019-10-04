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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الساعة الثالثة عصراً غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز هى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلى وأسوان حيث شهدت قائمة الأحمر عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

موعد مباراة الأهلى وأسوان



موعد مباراة الأهلى وأسوان حيث ضمت قائمة الأحمر كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

موعد مباراة الأهلى وأسوان



موعد مباراة الأهلى وأسوان من جانبه أكد السويسري رينيه فايلر على صعوبة مواجهة أسوان، خاصة وأنها تقام فى أجواء لم يعتادها الأهلى، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصراً، مشيداً فى الوقت ذاته بلاعبي فريقه بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى فى المباراة الماضية، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن، ووصل الأهلى الى أسوان صباح أمس الجمعة وخاض الفريق تدريباً على ملعب اللقاء قبل مواجهة ممثل الصعيد اليوم، ويعاني لاعبو الأهلى من الإجهاد خاصة وأن الفريق لم يحصل على راحة بعد مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضيق الوقت بينها وبين مواجهة أسوان.

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موعد مباراة الأهلى وأسوان



موعد مباراة الأهلى وأسوان حيث يراهن فايلر على سياسة التدوير التي يتبعها منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر ،لتجنب انخفاض الجانب البدني للاعبين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

موعد مباراة الأهلى وأسوان



موعد مباراة الأهلى وأسوان حيث يدخل أسوان مواجهة اليوم متسلحاً بعامل الأرض واعتياد لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة وأن المباراة سُتقام فى الثالثة عصراً وهو الأمر الذي سيمثل عبء على النادي الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة ، ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدوري العام.

من جانبه طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان لاعبي فريقه بتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الأهلى، محذراً فريقه من التراجع والخوف من نجوم الفريق الأحمر، وهو الأمر الذي من شأنه منح الأفضلية لكتيبة فايلر، مؤكداً لهم أن اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم هو وسيلة تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.