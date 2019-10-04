شكرا لقرائتكم رغم تظلم الإسماعيلى .. جهاد جريشة أفضل حكم فى الجولة الثانية للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة علي الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد أحمد ساهر كأفضل حكم ومساعد في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيا وذلك عن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز يذكر أن جهاد جريشة احتسب ثلاث ضربات جزاء في مباراة المصري والإسماعيلي الذي أقيم الأربعاء الماضي وقدم الإسماعيلى تظلم ضد الحكم. Advertisements وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ. ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

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