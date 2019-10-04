شكرا لقرائتكم رغم تظلم الإسماعيلى .. جهاد جريشة أفضل حكم فى الجولة الثانية للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن جهاد جريشة احتسب ثلاث ضربات جزاء في مباراة المصري والإسماعيلي الذي أقيم الأربعاء الماضي وقدم الإسماعيلى تظلم ضد الحكم.
وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .
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