شكرا لقرائتكم منصف وكاستيلو يزينان قائمة الإسماعيلى لمواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت القائمة الظهور الأول محليا لكاستيلو ومحمود عبد المنصف فى ظل خروج محمد فوزى وإبراهيم أبواليزيد بسبب إيقاف الأول بعد حصوله على بطاقة حمراء وإصابة الأخير.
القائمة كاملة كالتالى ..
حراسة المرمى .. محمد مجدى عبد الفتاح ، محمود عبد المنصف.
خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد فتحى “كاستيلو”، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.
خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.
خط الهجوم .. شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى ، محمد الشامى ، وجيه عبد الحكيم.
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