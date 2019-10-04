شكرا لقرائتكم سموحة يهاجم إنبى بـ حسام حسن ووانجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة يهاجم إنبى بـ حسام حسن ووانجا أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة السكندرى التشكيلة الذى تخوض مباراة اليوم أمام إنبى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية. وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى : حراسة المرمى الهانى سليمان الدفاع : محمود عزت و محمد كوفى و أحمد ابو الفتوح وشريف رضا خط الوسط : ناصر ماهر و فوزى الحناوى و يوسف ديوب و احمد جمال الهجوم : حسام حسن و رونالد وانجا Advertisements ويسعى فريق سموحة لحصد الثلاث نقاط عقب الهزيمة أمام الاهلى و التعادل مع طلائع الجيش خلال الجولتين الماضين فى بطولة الدورى الممتاز . فى المقابل يقود على ماهر المدير الفنى لفريق إنبى اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع : على فوزي ورامي صبري وأسامه جلال وأحمد عبد العزيز خط الوسط : محمد أشرف وأحمد صبحي "العجوز" ومحمود صلاح خط الهجوم : عمر فتحي ومحمد شريف عمرو ناصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يهاجم إنبى بـ حسام حسن ووانجا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.