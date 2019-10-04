الزمالك يهزم بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره ديسبورتيفو الكونغولي بنتيجة 45 / 25 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر على أن يستكمل الزمالك مبارياته بمواجهة إيتوال الكونغولى غدا السبت ثم يلتقى فاب الكاميرونى يوم 8، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى. وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من:"أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد". ويشارك فى البطولة الأفريقية من مصر كلا من الزمالك وسبورتنج السكندرى حيث يشارك الأخير فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر وسيلتقى سبورتنج مع رد ستار الإيفوارى يوم 5 من شهر أكتوبر بعد ملاقاة انتر كلوب الانجولى اليوم، على أن يلتقى جى اس كى الكونغولي يوم 7، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر، يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

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