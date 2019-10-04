شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة أسوان لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى : مسعد عوض و رضا السيد.
الدفاع : عبدالله السنجهاوي و إبراهيم القاضي و محمد إسماعيل و طارق أبو العز و الحسيني سمير و محمود نعيم .
الوسط :هيثم الفيل و أحمد عامر و خالد الشيخ و موسي داو و أحمد الصغير و عبدالعزيز إمام و حسن طارق و محمد الصباحي .
الهجوم :أحمد عبد الظاهر و فادي فريد و أوميد أوكري و إبراهيم جلال.
مع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام، عندما يواجه أسوان النادي الأهلى على ملعب الأول، وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.
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