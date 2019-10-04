شكرا لقرائتكم طارق حامد يرفض الراحة فى الزمالك رغم غيابه عن مباراة نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طارق حامد لاعب وسط الزمالك، الحصول على أجازة اليوم الجمعة، من مران الفريق الأبيض، بعد تأكد غيابه أمام نادى مصر، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة بالدورى المصري الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك أمام نادى مصر بعد طرده بالأمس أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى جمعت الفريقان، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى حيث حصل طارق حامد على إنذار أصفر أول خلال اللقاء ثم إنذار ثانى بعد نهاية اللقاء عقب دخوله فى مشادة مع حسنى فتحى لاعب المقاصة عقب نهاية المباراة ليتم طرده لحصوله على إنذارين، ليتأكد غيابه عن الأبيض أمام نادى مصر للإيقاف.

ورفض طارق حامد، الراحة وخاض التدريبات مع زملائه بالفريق اليوم حيث فضل الخضوع للتدريبات بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية والاستعداد للمباريات المقبلة التالية لمباراة نادى مصر.