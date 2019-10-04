شكرا لقرائتكم كواليس 50 دقيقة في مران الاهلي بأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إكتفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأداء مران مدته ٥٠ دقيقة استعدادا لمواجهة فريق أسوان غدا السبت في الدوري.

وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأداء المران وسط درجة حرارة مرتفعة.

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ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري ، فيما خسر أسوان 2/3 من المقاصة في الجولة الإولى وتعادل سلبياً مع إف سي مصر في الجولة الثانية..

وكان الأهلي قد وصل إلى مطار أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادا للمباراة الذى شهد فقرات متننوعة حافظ خلالها فايلر على عدم إجهاد اللاعبين.