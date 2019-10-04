شكرا لقرائتكم جُمل تكتيكية وسرعة تحول فى مران الإسماعيلى الأخير قبل مواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
واختتم المران الذى استمر 45 دقيقة بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء التى ظهرت بلقاء المصرى البورسعيدى بالجولة الماضية.
ميودراج حرص على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال لقاء المصرى الأخير حتي يتلاشاها اللاعبين خلال مباراة دجلة غدا .
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