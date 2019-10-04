شكرا لقرائتكم كلوب يثني على جهود روجرز قبل مواجهة ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على مدرب الفريق السابق بريندان روجرز وجهوده مع ليستر سيتي حاليا لتشكيل فريق رائع قادر على إنهاء هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي.

ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الثالث بعد بداية رائعة للموسم وبإمكانه تخطي حامل اللقب مانشستر سيتي في الترتيب مؤقتا إذا فاز على ليفربول المتصدر يوم السبت. وحصل ليفربول ومانشستر سيتي فقط على نقاط أكثر من ليستر ستي منذ تولي رودغرز تدريب الفريق.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: ليستر فريق تم تشكيله بشكل مثالي. إنه فريق رائع. أداء الفريق مذهل بالفعل. قدم اللاعبون كرة مثيرة وحيوية مع دفاع جيد. ليستر سيتي يشكل خطورة حقيقية في الهجمات المرتدة. أحييهم.

وكان ليستر سيتي آخر فريق خارج "الستة الكبار" يتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن حقق مفاجأة وفاز بالدوري في موسم 2015-2016.

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وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ليستر سيتي العودة إلى أرفع بطولة للأندية في أوروبا قال كلوب: يبدو لي الأمر كذلك بنسبة 100 في المئة. لا يوجد فارق مع الستة الكبار ربما باستثناء الاسم فقط.

وتولى كلوب تدريب ليفربول بعد رحيل رودغرز عن أنفيلد في 2015 ويعيش في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه مدرب سيلتيك السابق. وسيعود روجرز، الذي قاد سيلتيك للجمع بين الألقاب المحلية الثلاثة في اسكتلندا مرتين متتاليتين، إلى أنفيلد لأول مرة منذ رحيله.

وأضاف كلوب: أتمنى أن يحظى باستقبال طيب من الجمهور... بالنسبة لي لا توجد مشكلة... يؤدي المهمة بطريقة جيدة بالفعل. الأمر ليس مفاجئا. قام بعمل رائع مع سيلتيك والآن مع ليستر.

وعاد الحارس أليسون بيكر إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق لكن مشاركته أمام ليستر سيتي غير مؤكدة حتى الآن بينما سيبقى ماتيب وشيردان شاكيري خارج تشكيلة ليفربول.