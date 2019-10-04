شكرا لقرائتكم عودة فان دي بيك إلى تشكيلة هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد دوني فان دي بيك إلى تشكيلة هولندا بعد التعافي من إصابة استعدادا لمواجهة أيرلندا الشمالية وروسيا البيضاء في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ليكلل أسبوعا سجل فيه مع أياكس أمستردام خلال فوز في إسبانيا بدوري أبطال أوروبا.

وغاب فان دي بيك عن انتصارين خارج الأرض أمام ألمانيا واستونيا الشهر الماضي في المجموعة الثالثة بسبب تمزق عضلي لكنه عاد يوم الجمعة لتشكيلة المدرب رونالد كومان المؤلفة من 23 لاعبا.

ولعب فان دي بيك دورا رئيسيا مع أياكس خلال الفوز 3-صفر خارج أرضه أمام بلنسية يوم الأربعاء ليتصدر مجموعته في دوري الأبطال.

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واستدعى كومان الحارس ماركو بيزوت من ألكمار بعد أن حافظ على نظافة شباكه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس ليحل محل يرون زوت المصاب.

وتلعب هولندا ضد ضيفتها ايرلندا الشمالية الخميس المقبل في روتردام ثم تحل ضيفة على روسيا البيضاء في مينسك بعد ثلاثة أيام. وتحتل هولندا المركز الثالث بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف ألمانيا وايرلندا الشمالية لكنها لعبت مباراة أقل منهما.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى ماركو بيزوت (ألكمار) يسبر سيليسن (فالنسيا الإسباني) كينيت فيرمير (فينوورد)، وفي الدفاع ناثان آكي (بورنموث الإنجليزي) دالي بليند (أياكس أمستردام) ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الايطالي) ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي) دينزل دمفريز (أيندهوفن) باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي) فيرغيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي) يويل فيلتمان (أياكس امستردام).

ولاعبو وسط فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي) كيفن ستروتمان (أولمبيك مرسيليا الفرنسي) دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) فينالدم (ليفربول الإنجليزي)، وفي الهجوم رايان بابل (غلطة سراي التركي) ستيفن بيرخس (فينوورد روتردام) ستيفن برجفين (أيندهوفن) لوك دي يونغ (أشبيلية الإسباني) ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي) دونيل مالين (أيندهوفن) كوينسي بروميس (أياكس أمستردام).