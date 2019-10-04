بسبب تصريحاته الأخيرة.. الزمالك يقرر عرض محمود جنش للبيع في يناير المقبل

الموجز

قرر نادي الزمالك عرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمود جنش للبيع، بعد تصريحاته التي فجرها اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن مرتضى منصور قرر عرض محمود جنش للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة الأخيرة وتصريحاته على السوشيال ميديا بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

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وأضاف المصدر أن هناك محاولات من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسئولي الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.

وكان جنش قد صرح أنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟".

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.