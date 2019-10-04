بوكيتينو مؤمن بالتزام لاعبيه رغم الفترة الحرجة









اسماء السيد - أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أنه لا يزال يملك ثقة لاعبيه رغم سلسلة مباريات لم يرتق بها توتنهام الانكليزي الى المستوى المطلوب، تجلت بخسارة مدوية بنتيجة 2-7 أمام بايرن ميونيخ الالماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع.

وحقق سبيرز الفوز في ثلاث من مبارياته العشر الاولى هذا الموسم، وخسر 13 مباراة من أصل 28 منذ شباط/فبراير في مختلف المسابقات.

كانت الخسارة أمام العملاق البافاري بطل أوروبا في خمس مناسبات الاكبر لنادٍ إنكليزي على أرضه في تاريخ المسابقات الاوروبية.

إلا أن الأرجنتيني بقي متفائلا، وقال عشية لقاء فريقه مع مضيفه برايتون في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي السبت، أن لاعبيه لا زالوا الى جانبه، بمن فيهم أولئك الذين شارفت عقودهم على النهاية.

وتضم اللائحة لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن والمدافعَين البلجيكيين توبي ألدرفيرلد ويان فيرتونغن الذين تنتهي عقودهم العام المقبل.

وقال ابن الـ47 عامًا الجمعة "ليس لدي شك أن اللاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم ومحاولة الفوز. أولا، هم يلعبون لأنفسهم، لعائلاتهم ومن ثم للنادي والجهاز الفني".

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وتابع المدرب الذي قاد توتنهام الى نهائي دوري أبطال الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ليفربول "لكن ليس لدي أدنى شك حيال التزامهم، إن تبقى في عقودهم أربعة أو خمسة أعوام أو حتى عام واحد".

ونفى بوكيتينو الاقاويل التي أشارت الى أنه وصل بالفريق الى أعلى مستويات ممكنة، مشددا "خلال خمس سنوات ونصف، تحدثنا في كل مؤتمر صحافي عن مستقبلي (...) آمل أن نواصل هذه الاحاديث، فهذا يعني أننا سنمضي خمسة أعوام إضافية".

وأشار بوكيتينو الذي يشرف للموسم السادس على النادي اللندني، الى أن الخسارة المدوية أمام بايرن أتت بعد ثلاثة أيام على فوز فريقه بعشرة لاعبين (منذ الدقيقة 31) على ساوثمبتون.

وقال مدرب إسبانيول الاسباني سابقا "لا يمكنني أن أبرر النتيجة. بالطبع لا يمكنني أن أمنع التعليقات، لكن تغيرت وجهة النظر في غضون ثلاثة أيام (...) الامر الاهم واضح، وهو أننا مجموعة واحدة وسنجد سبيلا للفوز مجددا".

ودافع بوكيتينو عن لاعبه ديلي آلي الذي لم يستدعه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة المنتخب الانكليزي لمباراتي تشيكيا وبلغاريا في 11 و14 تشرين الأول/أكتوبر تواليا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.

وأكد الأرجنتيني أن "ليس هناك من خلل (...) كرة القدم مرتبطة باللياقة البدنية وهناك بعض الفترات السيئة، وديلي بحاجة الى الوقت للعودة الى مستواه (...) يعاني من فترة صعبة الآن ولكننا بحاجة إليه لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".