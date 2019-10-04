سبورتنج يهزم انتركلوب فى أول مشوار البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج على نظيره انتر كلوب الانجولى بنتيجة 34 /25 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر. يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى. Advertisements بينما يستكمل سبورتنج مواجهاته بملاقاة رد ستار الإيفوارى يوم 5 بعد ملاقاة انتر كلوب الانجولى اليوم ، على أن يلتقى جى اس كى الكونغولي يوم 7، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر. يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر. فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

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