شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعلن قائمة مواجهة الإسماعيلى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الغد أمام الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى الممتاز والتى تضم 22 لاعب .

وجاءت القائمة كالتالى : محمد عبد المنصف ، خالد وليد ، رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالله محمود ، محمود مرعى ، عبدالرحمن بودى ، أحمد سعيد ، مروان حمدى ، محمد هلال ، يعقوبو أيشاكو ، عبد الكبير العوضى ، إبراهيم عايش ، رافيق كابو ، أحمد بيكهام ، محمد عبد العاطي و باسم وليد و عمرو صالح و حسام عرفات و أحمد حسن و محمد رضا و عمر ميرا .

وعقد تاكيس جلسات بالفيديو مع لاعبيه، كشف خلالها بعض الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها فى مباراتى "طنطا والحرس"، كما وضع روشتة تفادى تلك الأخطاء فى المواجهات المقبلة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلى فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وستكون المباراة صعبة على الفريقين، ولا تتحمل السهو أو الأخطاء.