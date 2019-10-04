شكرا لقرائتكم خبر عن دورى 2001 ..الأهلي يفوز 5 / 0 على إف سي وإنبي يقهر المصري بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة السابعة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 للموسم الجاري 2019 – 2020 والتي اسفرت عن فوز الزمالك علي المقاولون العرب1/2 فوز الأهلي علي إف سي مصر 0/5 فوز طلائع الجيش علي حرس الحدود 0/3 Advertisements فوز سموحة علي ييراميدز 0/2 فوز وادي دجلة علي طنطا 0/3 تعادل الجونة مع الإسماعيلي 2/2 فوز مصر المقاصة علي الاتحاد السكندري 0/2 كما حقق فريق إنبي فوز كبير على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 6 / 0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورى 2001 ..الأهلي يفوز 5 / 0 على إف سي وإنبي يقهر المصري بسداسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.