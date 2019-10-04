شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب في افتتاح البوابات العملاقة بمدينة نصر: أنجزنا 85 % من البرنامج الانتخابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم ،الجمعة، بوابات النادي العملاقة الجديدة بفرع مدينة نصر.

وخلال مراسم الإفتتاح ، قال محمود الخطيب :أعضاء النادي الأهلي يستحقون الكثير، والنادي دائما يتطلع إلي مواكبة التطور في كافة المجالات ، وبما يليق باسم ومكانة الأهلي ويتلائم مع طموحات واحلام أعضاء وجماهير النادي علي كافة الأصعدة .

وأضاف ان مجلس الادارة كان حريصا على وضع برنامج انتخابي قبل توليه المهمة وتم انجازه 85 % منه الي الان في مختلف المجالات .

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وأوضح أن الأهلي يبقي دائما صاحب الريادة في كافة المجالات وان مجلس الإدارة يحرص دائما علي تقديم ارقي الخدمات مؤكدًا أن مجالس ادارات النادي المتعاقبة تكمل بعضها البعض وهدفها جميعًا خدمة الأهلي وأعضاءه وجماهيره علي كافة المستويات.

وأشار الخطيب إلي أن بوابات النادي الجديدة تضاهي الأندية العالمية وتبقي امتداد لخطة عمل المجلس الإنشائية لتطوير منشأت النادي بمختلف فروعه مع العمل علي مواكبة التطور المعماري والانشائي في الأندية العالمية الكبيرة.