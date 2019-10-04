شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُنهى الزمالك أزمة مقدمات العقود بعد "قُنبلة" جنش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسؤولو الزمالك، تجهيزات لصرف مقدمات عقود اللاعبين خلال الفترة الجارية، بعد التصريحات التى أثارها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بإنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا:"هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بإن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.

جلسة بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الجارية جلسة بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ولاعبى الفريق على هامش التدريبات التى خاضها الأبيض، استعداداً لمواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز وتأتى الجلسة لغلق عددا من الملفات بالفريق من بينها ملف مقدمات العقود.

ونشر جنش صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام اليوم وعلق قائلاً:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى "سننه". وأنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجى حتى الآن وأضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: "أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى فى تخطى الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب فدمتم لى خير أخوة". واختتم جنش كلامه مستفسراً عن سبب تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك قائلاً: أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدى من نادى الزمالك حتى الان ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى؟ أو بسبب شىء آخر، كان حارس مرمى نادى الزمالك تعرض للإصابة فى وتر أكيلس مع منتخب الفراعنة خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

لماذا أطلق جنش تصريحات غضبه على السوشال ميديا؟

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن تصريحات جنش جاءت بسبب تواجده فى مقر النادى قبل سفره الأخير إلى ألمانيا منتظراً صرف جزءً من المستحقات ولم يتم صرفها وهو ما أكده الحارس بعد ذلك.

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وماذا قال الزمالك عن أزمة جنش؟

من جانبه حرص أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على الرد على محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادي الزمالك وعلق أمير مرتضى على صورة جنش عبر موقع انستجرام قائلاً: ارد عليك قدام الناس علشان حقك و حقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني و بينك لما جيتلك البيت ورغم ان نظام الفريق منع الكلام في الاعلام و السوشيال ميديا بس هرد عليك.

أضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك: لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن .. تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن بإستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلو على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعني مثلاً فرجاني و بو طيب طارق حامد و محمود علاء و الونش و محمد حسن زيزو وعمر السعيد و عبدالله جمعة واوباما و غيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد .

وعن حصول اللاعبين الجدد على مستحقاتهم قال أمير:"أما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعي ان يقبض المقدم مع التوقيع وفي برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا .

واستطرد المشرف على الكرة بالزمالك: كان ممكن نبيع طارق حامد او محمود علاء او فرجاني و ندخل فلوس كتير النادي و ساعتها مكانش هيكون في ازمة سيولة بس ده كان ضد مصلحة الفريق .. كان ممكن منشتريش عواد وابو جبل و اوناجم وبن شرقي بالمبالغ دي و نجيب بدايل ارخص و نوفر برضه فلوس .. بالإضافة لمديونيات اكتر من 5 مليون دولار على الزمالك اتدفعوا كلهم السنة دي ومشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط و وقف شراء و بيع لاعيبة لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد و اخرها كان من يومين.

واختتم أمير:"عالعموم انت من كباتن الفريق و المفترض انك تستحمل زي ما زمايلك مستحملين ايه المشكلة فلوس تتأخر كام يوم!! زي ما الموسم اللي فات كنتوا بتاخدوا 4 و 5 اضعاف المكافأت ...بتمنالك الشفاء".

ليرد جنش: أن برضه هرد علي حضرتك ان انا برضة عندي ظروف وكلمتك كتير وخليت وكيلي يكلمك وكلمت كابتن زاهر وجيت النادي وحضرتك خليتني قاعد 6 ساعات عشان 200 ألف جنية وفي الاخر حضرتك كلمت وكيلي قولتله أدي جنش 150 ألف جنية من معاك وعلى العلم انا برضه عقدي مش كبير زي أغلب اللاعبين اللي حضرتك ذكرتهم وبعدين سؤال بس هو حد استحمل النادي اكتر مني زدا مش كلامي دا كان كلام حضرتك.