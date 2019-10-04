حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة السكندرى التشكيلة الذى تخوض مباراة اليوم أمام إنبى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية. وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى : حراسة المرمى الهانى سليمان الدفاع : محمود عزت و محمد كوفى و أحمد ابو الفتوح وشريف رضا خط الوسط : ناصر ماهر و فوزى الحناوى و يوسف ديوب و احمد جمال Advertisements الهجوم : حسام حسن و رونالد وانجا ويسعى فريق سموحة لحصد الثلاث نقاط عقب الهزيمة أمام الاهلى و التعادل مع طلائع الجيش خلال الجولتين الماضين فى بطولة الدورى الممتاز .

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