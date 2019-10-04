شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اليد تقلص عدد مقاعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد على تقليص عدد مقاعد المرشحين فى الانتخابات لتصل إلى 7مقاعد بدلا من 8 .

سيتم الانتخاب على مقاعد الرئيس و نائب الرئيس وأمين الصندوق و 3 أعضاء بدلا من 4 ومقعد للسيدة .

وشهدت العمومية موافقة الأعضاء على إلغاء بند الـ 8 سنوات و تعيين رؤساء المناطق بدلا من الانتخاب .

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ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .

تأتى اقامة العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، خاصة أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض .

و الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد .