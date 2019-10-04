شكرا لقرائتكم خبر عن عوض و السنجهاوي و أوكري فى قائمة أسوان أمام الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي عن قائمة الـ20 لاعب استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الثالثة عصر غداً فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : مسعد عوض و رضا السيد.

الدفاع : عبدالله السنجهاوي و إبراهيم القاضي و محمد إسماعيل و طارق أبو العز و الحسيني سمير و محمود نعيم .

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الوسط :هيثم الفيل و أحمد عامر و خالد الشيخ و موسي داو و أحمد الصغير و عبدالعزيز إمام و حسن طارق و محمد الصباحي .

الهجوم :أحمد عبد الظاهر و فادي فريد و أوميد أوكري و إبراهيم جلال.

مع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام، عندما يواجه أسوان النادي الأهلى على ملعب الأول، وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.