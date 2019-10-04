جريشة و ساهر يحصلان على لقب أفضل حكم فى الجولة الثانية للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة علي الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد أحمد ساهر كأفضل حكم ومساعد في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيا وذلك عن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز . يذكر أن جهاد جريشة احتسب ثلاث ضربات جزاء في لقاء المصري والإسماعيلي الذي أقيم الأربعاء الماضي. Advertisements وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ. ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

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