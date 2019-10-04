صور..شاهد كواليس 50 دقيقة فى مران الأهلى بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بأداء مران مدته 50 دقيقة استعدادا لمواجهة فريق أسوان غدا السبت فى الدوري.
وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأداء المران وسط درجة حرارة مرتفعة.
ويدخل الأهلى المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز فى الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى الأسبوع الثانى من الدورى، فيما خسر أسوان 2/3 من المقاصة فى الجولة الإولى وتعادل سلبياً مع إف سى مصر فى الجولة الثانية..
وكان الأهلى قد وصل إلى مطار أسوان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادا للمباراة الذى شهد فقرات متننوعة حافظ خلالها فايلر على عدم إجهاد اللاعبين.
الجهاز الفني للاهلي
الشناوى يشارك فى مران الاهلى قبل لقاء اسوان
حسين الشحات ومحمود وحيد
سيد عبد الحفيظ مع مدير أمن اسوان
لاعبو الأهلى قبل بدء المران الاخير قبل مواجهة اسوان
مران الأهلى فى اسوان
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