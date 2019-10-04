شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وقال محمود جنش حارس الفريق الأبيض بإنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا:"هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بإن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.

وجاءت تصريحات جنش على مواقع التواصل الاجتماعى ليقرر رئيس نادى الزمالك بعد ما قاله الحارس بإن يقوم بعرضه للبيع فى شهر يناير القادم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأوضح المصدر ذاته إن هناك مساعى فى الوقت الحالى من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسؤولى الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.