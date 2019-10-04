اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يُعلن جريشة الأفضل في اختيارات الأسبوع الثاني للدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد أحمد ساهر كأفضل حكم ومساعد في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيًا وذلك عن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

ولفت الاتحاد المصري، في بيانه الصادر اليوم الجمعة، الانتابه إلى أن جهاد جريشة احتسب ثلاث ضربات جزاء في مباراة المصري والإسماعيلي التي أُقيمت بالجولة.

Advertisements

وكان نادي الإسماعيلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس الخميس للحديث عما أسماه بالأخطاء التحكيمية في مباراة الفريق بالجولة الثانية من الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي

ووصف الإسماعيلي في بيانه أن أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتى جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك.

.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يُعلن جريشة الأفضل في اختيارات الأسبوع الثاني للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا