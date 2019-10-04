اتحاد الكرة يُعلن جريشة الأفضل في اختيارات الأسبوع الثاني للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد أحمد ساهر كأفضل حكم ومساعد في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيًا وذلك عن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

ولفت الاتحاد المصري، في بيانه الصادر اليوم الجمعة، الانتابه إلى أن جهاد جريشة احتسب ثلاث ضربات جزاء في مباراة المصري والإسماعيلي التي أُقيمت بالجولة.

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وكان نادي الإسماعيلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس الخميس للحديث عما أسماه بالأخطاء التحكيمية في مباراة الفريق بالجولة الثانية من الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي

ووصف الإسماعيلي في بيانه أن أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتى جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك.

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