رسميًا.. فيرمينو لاعب الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حصل البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول على جائزة لاعب الشهر بالفريق بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال شهر سبتمبر.

وكان النجم المصري محمد صلاح حصل على هذه الجائزة عن شهر أغسطس قبل أن ينجح زميله البرازيلي في نيل الجائزة.

واختير فيرمينو لاعبًا للشهر نظرًا لصناعته لهدفين في خلال مباراة نيوكاسل بجانب تسجيله لهدف أمام تشيلسي.

فيرمينو قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول عقب تتويجه بالجائزة :"شهر رائع قدمناه، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات".

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وأكمل الدولي البرازيلي :"سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف".

وواصل :"حققنا أهدافنا في الفترة الأخيرة، الفريق ينتقل من قوة إلى قوة".

وأنهى :"نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي غدًا السبت ضمن المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز بسبع مباريات كان آخرها الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.