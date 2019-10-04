عاجل.. الزمالك يعلن عرض جنش للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للبيع بعد الأزمة التي افتعلها عبر موقع انستجرام بعدما تسأل عن سر عدم صرف مستحقاته. وسيخطر رئيس النادي إدارة الكرة والجهاز الفني بالقرار في ظل مخالفة اللاعب للتعليمات، أن النادي منع اللاعبين من التعامل مع مواقع التواصل. وسيخطر رئيس النادي إدارة الكرة والجهاز الفني بالقرار في ظل مخالفة اللاعب للتعليمات.

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