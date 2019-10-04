طارق حامد يواصل تدريباته ويرفض الراحة رغم إيقافه

رفض طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك الراحة وخاض التدريبات مع زملائه بالفريق اليوم، وذلك رغم غياب حامد عن مباراة اف سي مصر المقبلة بالدوري الممتاز بسبب تعرضه للطرد بعد نهاية مباراة مصر للمقاصة.

وفضل لاعب وسط الزمالك الخضوع للتدريبات بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية والاستعداد للمباريات المقبلة التي تلي مباراة اف سي مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.