شارك يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب وسط فريق الزمالك بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة و غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز بعدما تماثل للشفاء من الإصابة.
وكان أوباما يعاني من إصابة في الركبة وتماثل للشفاء وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، بعدما الفريق حقق الفريق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم وقائد الزمالك يتعافى من الإصابة ويشارك في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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