شيكابالا راحة من تدريبات الزمالك عقب مواجهة مصر المقاصة

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح شيكابالا راحة من تدريب اليوم بعد شكواه من الإصابة بالأمس وخروجه من اللقاء. واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، بعدما الفريق حقق الفريق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.